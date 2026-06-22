Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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22.06.2026 13:58:50

Pfizer Isn't Expecting to Make Any Big Acquisition in the Next Couple of Years, but It's Planning to Do This Instead

Acquisitions can be a double-edged sword for companies, as they can quickly bolster revenue and growth opportunities but also add costs and inefficiencies. Healthcare giant Pfizer (NYSE: PFE) has been involved in numerous acquisitions in recent years as it has worked to strengthen its prospects; a major risk for the stock has been uncertainty about where its growth will come from, particularly as it faces patent cliffs on key drugs.One of the largest deals Pfizer made was the $43 billion acquisition of oncology company Seagen in 2023. It was a major acquisition that gave it some promising cancer-fighting medicines. But Pfizer isn't expecting to make significant deals like this in the near future. Here's how it plans to adjust its strategy and what that could mean for investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.06.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 Pfizer Underweight Barclays Capital
06.05.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
06.05.26 Pfizer Neutral UBS AG
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