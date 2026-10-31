Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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31.10.2026 13:30:00
Pfizer Just Hit a 52-Week High. Is the Turnaround Finally Real?
So far this year, Pfizer's (NYSE: PFE) shares have made noticeable progress in emerging from their post-pandemic slump. Year to date, the stock is up 20%, and this is all while the company has remained one of the high-yield dividend stocks, with around a 5.8% forward dividend yield.
While the comeback is underway (shares recently hitting a new 52-week high), it remains in its early stages. Pfizer is succeeding in efforts like cost-cutting; the next step is to secure final approval for a new batch of branded pharmaceutical products to counter the looming loss of patent exclusivity on several of its flagship blockbuster drugs.
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