Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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11.08.2026 22:00:00

Pfizer Just Raised Its 2026 Guidance -- but the Boost Leans Heavily on a Drug Running Out the Patent Clock

Pfizer (NYSE: PFE) reported its second-quarter results on Aug.4. The company's performance was pretty good. Revenue increased 3% year over year to about $15 billion. That doesn't sound particularly impressive, but the drugmaker has been struggling to grow its sales in recent years. So, this isn't too bad a result for the pharmaceutical giant.On the bottom line, Pfizer's adjusted earnings per share were $0.77, barely lower than the $0.78 reported in the year-ago period. The company's financial results beat expectations, and on top of that, Pfizer revised its revenue guidance upward for the fiscal year 2026. It now expects revenue between $60.5 billion and $62.5 billion, up from its previous estimate of $59.5 billion to $62.5 billion. However, the market wasn't too impressed. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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