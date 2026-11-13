Pfizer Just Raised Its 2026 Revenue Forecast by $1.5 Billion. Is the High-Yield Stock a Buy Right Now?

Pfizer (NYSE: PFE) has a huge 5.8% dividend yield. That compares to roughly 1% for the broader market and 1.3% for the average pharmaceutical stock. Pfizer's shares have fallen 50% from their 2021 high, even after rallying over 15% so far in 2026. That said, the company just increased its full-year 2026 revenue guidance by $1.5 billion, which could be a sign for more aggressive investors to jump on board. But risk-averse investors may want to wait a little longer; here's why.

Pfizer traces its founding back to the mid-1800s. It has a proven history of success and is one of the most respected pharmaceutical companies on the planet. It was one of the few companies that quickly developed a COVID vaccine during the coronavirus pandemic, highlighting its technological capabilities. Given enough time, Pfizer is highly likely to get back on track as a business. This makes the current price attractive for risk-tolerant long-term investors.

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