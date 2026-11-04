Pfizer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pfizer hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16,58 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at