Pfizer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pfizer hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,66 Prozent auf 94,72 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,70 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Geschäftsjahr 349,61 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 343,01 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at