Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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03.11.2026 14:26:29
Pfizer predicts higher profits as new drugs offset falling sales of Covid products
Pharma group posts 7% rise in revenue from medicines including blockbuster blood thinnerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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