Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
05.05.2026 13:30:02
Pfizer Q1 Profit Drops, Revenues Rise; Backs FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - Drug major Pfizer Inc. (PFE), while reporting lower profit in its first quarter despite revenue growth, on Tuesday maintained fiscal 2026 outlook.
In the pre-market activity, the shares were gaining around 0.40 percent, trading at $26.44, after closing Monday's regular trading 0.11 percent lower.
For fiscal 2026, the company continues to expect adjusted earnings per share in a range of $2.80 to $3.00, and revenues in a range of $59.5 to $62.5 billion.
In the first quarter, the company's net earnings came in at $2.687 billion, down 9 percent from $2.967 billion last year. Earnings per share declined 10 percent to $0.47 from $0.52 a year ago.
Adjusted earnings were $4.290 billion or $0.75 per share for the period, compared to $5.237 billion or $0.92 per share a year ago.
The company's revenue for the period rose 5.4 percent to $14.451 billion from $13.715 billion last year. Operational growth was 2 percent year-over-year.
Excluding contributions from Comirnaty and Paxlovid, revenues grew 7 percent operationally.
The company recorded 22 percent year-over-year operational revenue growth from launched and acquired products.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
16:04
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
12:06
|Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
21.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
07.04.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)