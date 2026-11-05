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05.11.2026 06:31:28
Pfizer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pfizer hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 209,98 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 205,92 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 24 871,69 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22 125,21 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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