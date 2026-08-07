Pfizer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pfizer gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 20,81 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,29 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at