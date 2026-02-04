Pfizer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pfizer hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,65 Prozent auf 62,58 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at