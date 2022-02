Pfizer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pfizer hat am 08.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,84 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 104,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,874 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 24,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,42 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pfizer im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 93,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 41,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,21 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 81,76 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at