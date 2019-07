Pfizer und Mylan erwägen Fusion bei patentfreiem Arzneimittelgeschäft

Pfizer ist derzeit in Fusionsgesprächen mit dem Generikahersteller Mylan NV für sein patentfreies Arzneimittelgeschäft, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine Vereinbarung könnte bereits am Montag verkündet werden. Im Falle einer Einigung würde ein neuer, global bedeutender Vermarkter von preisgünstigen Medikamenten entstehen.

Beide Unternehmen haben laut Informanten einen Aktiendeal diskutiert, in dem die Mylan-Aktionäre etwas mehr als 40 Prozent am neuen Unternehmen halten würden, Pfizer-Aktionäre die restlichen knapp 60 Prozent. Pfizer Inc. würde auch 12 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Anleihen erhalten.

Mylan NV ist derzeit an der Börse knapp 10 Milliarden Dollar wert.

Durch die Pläne würden zwei Unternehmen zusammmengehen, deren Umsätze sich verlangsamt haben, seitdem der Patentschutz für ehemalige Bestseller ausgelaufen ist und diese sich dem Wettbewerb stellen mußten. Dazu gehören bei Pfizer die Lipitor Cholesterintabletten und Viagra. Die Kombination mit Mylan, bekannt für die EpiPen Injektoren, die bei allergischen Notfällen eingesetzt werden, soll das Umsatzwachstum bei beiden Unternehmen wieder anzukurbeln.

Michael Goettler, der Pfizers patentfreies Arzneimittelgeschäft leitet, würde Chef des neuen Unternehmens, und Mylan-Chairman Robert Coury würde Executive Chairman, sagte einer der Informanten. Die derzeitige Mylan-Chefin Heather Bresch würde das Unternehmen nach den Plänen verlassen, sagte der Informant. Das fusionierte Unternehmen hätten nach den Plänen den Sitz in den USA. Mylan ist ein Unternehmen nach niederländischem Recht aber wird aus Pittsburgh in den USA gemanagt.

Pfizer und Mylan kooperieren bereits. Pfizer stellt die EpiPen her. Und beide Unternehmen produzieren und vertreiben zusammen Generika in Japan.

Von Jonathan D. Rockoff und Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)-