Pfizer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pfizer gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 166,62 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 137,22 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20 491,65 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 14 476,62 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at