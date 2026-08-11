Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 18:55:23

Pfizer vs AbbVie: What's the Better Dividend Stock for Investors in 2026?

AbbVie (NYSE: ABBV) and Pfizer (NYSE: PFE) are two top healthcare stocks that pay above-average dividends. Both may be compelling options for investors to consider. AbbVie pays a more modest yield, but it has been increasing its dividend at a high rate in recent years. Pfizer, meanwhile, pays a much higher amount and can be attractive to investors who don't want to wait a long time before they start generating a lot in dividends. Which one is the better option right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AbbVie Inc

mehr Nachrichten