Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
11.08.2026 18:55:23
Pfizer vs AbbVie: What's the Better Dividend Stock for Investors in 2026?
AbbVie (NYSE: ABBV) and Pfizer (NYSE: PFE) are two top healthcare stocks that pay above-average dividends. Both may be compelling options for investors to consider. AbbVie pays a more modest yield, but it has been increasing its dividend at a high rate in recent years. Pfizer, meanwhile, pays a much higher amount and can be attractive to investors who don't want to wait a long time before they start generating a lot in dividends. Which one is the better option right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
10.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|Ausblick: AbbVie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: AbbVie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)