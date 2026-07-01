Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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01.07.2026 16:00:00

Pfizer vs Verizon Communications: Which High-Yielding Dividend Stock Is the Better Buy?

Picking a good dividend stock for your portfolio can be challenging, especially when there are many attractive high-yielding options to choose from. And there's much more to consider than just the yield itself.Below, I'll compare a couple of top dividend stocks: Pfizer (NYSE: PFE) and Verizon Communications (NYSE: VZ). While they're in different sectors, they both may be alluring options for dividend investors because they are blue chip stocks that have been known for generating plenty of dividend income over the years. Pfizer yields around 7.1% while Verizon's payout is closer to 6.7%. They also trade at less than nine times their expected future earnings (based on analyst expectations), making them attractive value buys.But which one is the better buy? Let's take a look at which one is superior when evaluating multiple criteria.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 9 395,00 -0,11% Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
Pfizer Inc. 21,46 2,31% Pfizer Inc.
Verizon Inc. 36,86 0,14% Verizon Inc.
Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 16 410,00 -0,79% Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs

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