Pfizer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pfizer hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 19,82 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,68 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at