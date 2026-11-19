Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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19.11.2026 10:44:00
Pfizer Will Pay Its 352nd Straight Quarterly Dividend on Dec. 7. Here's What It Would Take to Break the Streak.
Pfizer (NYSE: PFE) shareholders should mark Dec. 7, 2026, on their calendars. The giant drugmaker is scheduled to pay its 352nd consecutive quarterly dividend on that date.
That payout is a sure thing for investors who owned shares as of the close of business on Nov. 6, 2026. But what would it take to end Pfizer's impressive dividend streak?
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