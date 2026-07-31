Pfizer Aktie
ISIN: ARDEUT111424
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31.07.2026 21:09:00
Pfizer Yields 6.8%, Trades at 8.5X Earnings, and Has a Promising Late-Stage Weight Loss Drug. Why Are So Many Investors Still Ignoring the Stock?
At first glance, Pfizer (NYSE: PFE) looks like a great stock to buy. The company has a reliable dividend program and regularly raises its payouts, boasting a 6.8% forward yield, well above the S&P 500's average of 1.1%. Further, Pfizer trades at 8.5x forward earnings versus 18.8x for healthcare stocks. To top it all off, Pfizer's late-stage pipeline features MET-097i, a promising candidate in the fast-growing anti-obesity area. With all that going on, one might think that Pfizer is a no-brainer, but many investors disagree. The stock has moved sideways since the beginning of the year. What's going on? Image source: The Motley Fool.One of the reasons Pfizer is lagging the market is that its financial results haven't been great in recent years. Over the past three years, the company's top-line growth average has been negative.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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