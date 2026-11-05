Pfizer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pfizer hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 CAD gegenüber 0,850 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,93 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,22 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at