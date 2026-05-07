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WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012

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07.05.2026 10:40:00

Pfizer's 6.5% Dividend Yield Looked Too Good to Be True -- but Management Just Silenced the Skeptics

The higher the dividend yield, the more investors tend to worry. Pfizer (NYSE: PFE) boasts a forward dividend yield of 6.5%, the highest yield among large-cap healthcare stocks. Unsurprisingly, some have viewed Pfizer as a yield trap.While Pfizer's dividend yield may have looked too good to be true for some investors, that shouldn't be the case now. The company provided its first-quarter update on Tuesday, May 5, 2026. And I think that management just silenced the skeptics.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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