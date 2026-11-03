COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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03.11.2026 15:13:02
Pfizer's Eliquis Price Gains Cover COVID Drop: Rapid Earnings Reaction
Pfizer (NYSE: PFE) reported flat third-quarter revenue of $16.6 billion and raised its full-year outlook. Shares slipped about 0.2% in premarket trading. Eliquis and other newer drugs offset the drop in COVID and Prevnar sales, but the growth leaned on price, and adjusted earnings held only because offsetting items balanced out.
Revenue: $16.6 billion, relatively flat versus a year ago.
Revenue excluding Comirnaty and Paxlovid: up 7% operationally.
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Nachrichten zu COVER Corporation Registered Shs
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23.10.26
|Credit insurers cut cover on struggling UK housebuilder Crest Nicholson (Financial Times)
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11.09.26
|Sanctions loophole lets UK insurer cover tankers carrying Russian gas (Financial Times)
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11.08.26
|Ausblick: COVER legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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08.08.26
|Credit insurer to cut cover for UK housebuilder Vistry’s suppliers (Financial Times)
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28.07.26
|Erste Schätzungen: COVER zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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08.07.26
|The great AI data centre cover-up (Financial Times)
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21.05.26
|Germany breaks cover on its EU enlargement overhaul push (Financial Times)
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13.05.26
|Ausblick: COVER stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|COVER Corporation Registered Shs
|1 498,00
|-1,90%