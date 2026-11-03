COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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03.11.2026 15:13:02

Pfizer's Eliquis Price Gains Cover COVID Drop: Rapid Earnings Reaction

Pfizer (NYSE: PFE) reported flat third-quarter revenue of $16.6 billion and raised its full-year outlook. Shares slipped about 0.2% in premarket trading. Eliquis and other newer drugs offset the drop in COVID and Prevnar sales, but the growth leaned on price, and adjusted earnings held only because offsetting items balanced out.

Revenue: $16.6 billion, relatively flat versus a year ago.

Revenue excluding Comirnaty and Paxlovid: up 7% operationally.

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Aktien in diesem Artikel

COVER Corporation Registered Shs 1 498,00 -1,90% COVER Corporation Registered Shs

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