Pflegekommission empfiehlt höhere Mindestlöhne

Berlin (Reuters) - Die Pflegekommission fordert höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege.

Bis zum 1. Juli 2025 sollen die Mindestlöhne für Pflegekräfte in Deutschland in zwei Schritten steigen, wie das dem Bundesarbeitsministerium untergeordnete Gremium am Dienstag mitteilte. Für Pflegehilfskräfte empfiehlt die Kommission eine Anhebung auf 16,10 Euro pro Stunde, für qualifizierte Pflegehilfskräfte eine Anhebung auf 17,35 Euro und für Pflegefachkräfte auf 20,50 Euro. Die Entscheidung der Kommission fiel demnach einstimmig.

"Durch den Beschluss der Pflegekommission steigen die Mindestlöhne in der Pflege um bis zu 14 Prozent", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Das ist gut für die Pflegerinnen und Pfleger und gut für die Pflegebranche." Zudem empfiehlt die Kommission für Beschäftigte in der Altenpflege einen Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub über den gesetzlichen Anspruch hinaus von jeweils neun Tagen pro Kalenderjahr, bei einer Fünf-Tage-Woche. Die Laufzeit der Empfehlung soll bis 30. Juni 2026 gelten.

