Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
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23.09.2026 07:31:00
Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner fordert stärkere Beteiligung privater Kassen
Der Kanzler hat ein Gerechtigkeitsproblem im Gesundheitssystem angesprochen. CSU-Politikerin Emmi Zeulner sieht auch Änderungsbedarf bei der Finanzierung der Pflegekosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Emmi AG
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