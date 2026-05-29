PG Electroplast informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PG Electroplast hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,32 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,12 Prozent auf 17,17 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,91 INR. Im Vorjahr waren 10,74 INR je Aktie erzielt worden.

PG Electroplast hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 52,88 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 48,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,08 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 55,08 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at