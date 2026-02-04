PG Electroplast stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PG Electroplast lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 INR. Im Vorjahresviertel hatte PG Electroplast 1,47 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat PG Electroplast im vergangenen Quartal 14,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PG Electroplast 9,68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at