PG Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PG Industry hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 179,7 Millionen INR gegenüber 166,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

