PG Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PG Industry lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,65 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PG Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 1,99 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 344,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,79 INR, nach 1,02 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,12 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 590,05 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at