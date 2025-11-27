PGE Polska Grupa Energetyczna: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PGE Polska Grupa Energetyczna stellte am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PGE Polska Grupa Energetyczna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,79 Milliarden PLN im Vergleich zu 15,56 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at