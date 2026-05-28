28.05.2026 06:31:29

PGE Polska Grupa Energetyczna hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,86 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat PGE Polska Grupa Energetyczna 17,45 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,17 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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