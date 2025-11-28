PGE Polska Grupa Energetyczna informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,78 Milliarden USD gegenüber 3,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at