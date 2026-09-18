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18.09.2026 06:31:29
PGE Polska Grupa Energetyczna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PGE Polska Grupa Energetyczna äußerte sich am 15.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,90 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,280 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,26 Milliarden PLN, während im Vorjahreszeitraum 13,80 Milliarden PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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