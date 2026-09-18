PGE Polska Grupa Energetyczna stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 15.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber -2,280 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat PGE Polska Grupa Energetyczna mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at