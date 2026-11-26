PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,22 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at