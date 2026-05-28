PGE Polska Grupa Energetyczna stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PGE Polska Grupa Energetyczna 0,540 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PGE Polska Grupa Energetyczna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,82 Milliarden USD im Vergleich zu 4,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at