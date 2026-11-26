PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 PLN. Im Vorjahresviertel hatte PGE Polska Grupa Energetyczna 0,250 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat PGE Polska Grupa Energetyczna mit einem Umsatz von insgesamt 15,85 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,79 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 14,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at