PGNiG und Venture Global LNG vereinbaren den Neukauf von 1,5 Millionen Tonnen Flüssig-Erdgas pro Jahr

Washington (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Staatsbesuchs des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington D.C. unterzeichnete das polnische Öl - und Gasunternehmen PGNiG im Eisenhower Executive Office Building des Weißen Hauses eine Vereinbarung mit Venture Global LNG über den Kaut weiterer 1,5 Millionen Tonnen Flüssig-Erdgas (LNG - liquefied natural gas) pro Jahr (MTPA - million tonnes per annum). Rick Perry, Energiesekretär der Vereinigten Staaten, und der polnische Staatssekretär für strategische Energieinfrastruktur, Piotr Naimski, wohnten der Unterzeichnungszeremonie bei.

Mit dieser Vereinbarung steigt das LNG-Volumen aus dem Plaquemines-Terminal von 1,0 auf 2,5 Millionn Tonnen pro Jahr an (von 1,35 auf 3,38 Mrd. Kubikmeter Erdgas nach der Rückvergasung). Die Lieferung wird mit Aufnahme des kommerziellen Betriebs (commercial operation date - COD) beginnen. Derzeit geht man vom Jahr 2023 aus. Diese neue Änderung steigert PGNiGs Gesamtverpflichtung in Bezug auf Venture Global LNGs Projekte auf 3,5 MTPA (4,73 Mrd. Kubikmeter). Bezogen werden diese über den Calcasieu-Pass (1 MTPA) und Plaquemines LNG (2,5 MTPA).

Der Energiesekretär der Vereinigten Staaten, Rick Perry, kommentierte: "Polen und die Vereinigten Staaten verfügen über eine starke und strategische Allianz und Freundschaft, die von einer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber der Energiesicherheit und einem Verständnis gestärkt wird, dass wahre Energiesicherheit durch Energievielfalt erzielt wird. Die heutige Bekanntmachung des signifikanten Ausbaus der bestehenden LNG-Partnerschaft zwischen Venture Global und PGNiG festigt dieses Ziel. Unter der Leitung von Präsident Trump haben unsere beiden Nationen den strategischen Energiedialog zwischen den Vereinigten Staaten und Polen aufgenommen, der Partnerschaften genau wie diese fördert und unterstützt. Wir freuen uns auf viele weitere in den kommenden Monaten und Jahren."

"Wir erweitern unser LNG-Portfolio in Bezug auf die Volumina, die wir auf das Jahr 2022 folgend, d. h. nach Ende der Laufzeit des Jamas-Vertrags, aus den USA beziehen werden. Dank der guten Beziehungen zu unseren amerikanischen Partnern und effektiven Verhandlungen konnten wir ein konkurrenzfähiges LNG-Angebot seitens des Plaquemines-Terminals erzielen", so Piotr Wozniak, Vorsitzender des PGNiG-Verwaltungsrates.

"Beginnend mit den Jahren 2022 und 2023 werden wir insgesamt 3,5 Millionen Tonnen Flüssig-Erdgas pro Jahr über Venture Global LNGs Exporteinrichtungen beziehen (beide im Bundesstaat Louisiana), was nach der Rückvergasung etwa 4,73 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Jahr entspricht. Amerikanisches Flüssig-Erdgas wird wettbewerbsfähiger, was sich auch an den in aufeinander folgenden Quartalen gestiegenen europäischen Importen ablesen lässt", fügte Maciej Wozniak, Vizevorsitzender des PGNiG- Verwaltungsrates, hinzu.

Mike Sabel und Bob Pender, Co-CEOs der Venture Global LNG, erklärten gemeinsam: "Wir freuen uns, unsere bestehende strategische Partnerschaft mit Polen und PGNiG, einem der wichtigsten internationalen Öl- und Gasunternehmen Europas, weiter auszubauen. Der Calcasieu-Pass befindet sich bereits im Bau und macht derzeit planmäßig Fortschritte. In diesem Sinne demonstriert diese Vereinbarung unsere Fähigkeit, unseren internationalen Partnern kostengünstiges Flüssig-Erdgas über unser Plaquemines-Projekt anzubieten. Plaquemines LNG verwendet das gleiche hocheffiziente und zuverlässige Verarbeitungssystem wie der Calcasieu-Pass. Bereitgestellt wird dieses von Baker Hughes, einem GE-Unternehmen (BHGE). Mike Sabel und Bob Pender merkten weiter an: "Wir sind überdies erfreut, dass die Dampfturbinen unseres Projekts und die Generatoren für diese Turbinen in Polen - einem weltweiten Zentrum für exzellente Fertigung - hergestellt werden."

Die Federal Energy Regulatory Commission (FERC - Energieaufsichtskommission der Vereinigten Staaten) gab kürzlich (3. Mai 2019) ein finales Umweltverträglichkeitsgutachten für die Plaquemines-LNG-Anlage und die zugehörige Gator Express Pipeline ab.

Verträge mit Projekten der Venture Global LNG werden seit 20 Jahren auf FOB-Basis (Frei-an-Bord) abgeschlossen. Dies bedeutet, dass der Käufer, in diesem Fall PGNiG, mit Eintritt in die Verflüssigungsanlage für die Kontrolle des Flüssig-Erdgases verantwortlich ist. Dies umfasst die Entscheidung über das Frachtziel.

Informationen zu PGNiG

Das polnische Öl- und Gasunternehmen (PGNiG) ist Markführer des polnischen Erdgasmarktes und an der Warschauer Börse notiert. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehört die Exploration und Gewinnung von Erdgas und Erdöl. Die wichtigsten Tochterunternehmen importieren, lagern, verkaufen und vertreiben gasförmige und flüssige Brennstoffe. Sie generieren zudem Wärme und Elektrizität. PGNiG ist an etwa 30 Unternehmen beteiligt, die unter anderem professionelle geophysikalische, Bohr- und Wartungsservices anbieten. PGNiG verfügt über Lizenzen für die Exploration und Gewinnung auf dem norwegischen Festlandsockel und in Pakistan. Die Explorations- und Gewinnungsaktivitäten in Norwegen werden durch die PGNiG Upstream Norway ausgeführt. Daneben ist die PGNiG Supply & Trading mit Sitz in München mit dem Erdgashandel in Westeuropa beschäftigt und betreibt zudem die LNG-Handelsniederlassung in London. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pgnig.pl.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von Flüssig-Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG hat mit dem Bau der Anlage Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko begonnen und entwickelt die Venture Global Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA 50 km südlich von New Orleans am Mississippi und die 20 MTPA Venture Global Delta LNG-Anlage, die sich ebenfalls am Mississippi südlich von New Orleans befindet. Venture Global hat bis heute 2,2 Milliarden USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte beschafft. Weitere Informationen stehen unter www.venturegloballng.com zur Verfügung.

