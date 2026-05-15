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15.05.2026 06:31:29
PH Trading präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PH Trading hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,07 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5787,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,91 INR. Im Vorjahr hatte PH Trading 0,780 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 9,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte PH Trading 103,03 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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