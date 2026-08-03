PH Trading: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PH Trading lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

PH Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,870 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,72 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at