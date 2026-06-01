Phaarmasia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Phaarmasia äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,39 Prozent auf 77,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -2,330 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 472,07 Millionen INR, während im Vorjahr 243,69 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at