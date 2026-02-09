Phaarmasia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Phaarmasia hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 23,84 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,020 INR je Aktie erzielt worden.

Phaarmasia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 239,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at