Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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31.03.2026 16:35:00
Phantom Palantir: Bundesregierung bremst bei neuer Analysesoftware fürs BKA
Zwischen Terrorabwehr und Datenschutz: Die Bundesregierung setzt beim Ausbau der digitalen Überwachung vorerst auf ein modulares System statt auf US-Software.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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