Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Studienerfolg
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25.08.2026 22:03:39
Pharma-Aktien im Blick: Moderna zieht zweistellig an - Merck knackt Allzeithoch
Seit Jahresbeginn haben Moderna ihren Wert mehr als verfünffacht. Die Bestmarke von rund 497 Dollar, die sie während der Corona-Pandemie vor rund fünf Jahren aufgestellt hatten, liegt aber noch in weiter Ferne.
Ähnliches gilt für die in New York gelisteten Anteilscheine des deutschen Konkurrenten BioNTech. Sie waren zuletzt im Schlepptau von Moderna bis auf gut 120 Dollar geklettert. Ihr Rekord von 464 Dollar datiert ebenfalls aus dem August 2021. Für 2026 beläuft sich das Kursplus der Mainzer, die 2020 den ersten mRNA-basierten Corona-Impfstoff entwickelt hatten, bei entsprechenden Krebs-Impfstoffen dem US-Konkurrenten aber hinterherhinken, auf magere 21 Prozent. Merck & Co haben in diesem Zeitraum immerhin um fast 49 Prozent zugelegt.
/gl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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