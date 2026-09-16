Pharma-Bio Serv: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pharma-Bio Serv lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at