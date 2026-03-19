Pharma-Bio Serv stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pharma-Bio Serv lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at