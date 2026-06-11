Pharma Foods International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pharma Foods International präsentierte in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 26,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pharma Foods International -47,240 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 16,11 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at