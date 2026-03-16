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16.03.2026 06:31:29
Pharma Foods International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pharma Foods International hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 JPY, nach -4,800 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 16,73 Milliarden JPY gegenüber 15,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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