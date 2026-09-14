Pharma Foods International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharma Foods International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 105,28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 51,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 14,67 Milliarden JPY, gegenüber 18,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,47 Prozent präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,61 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 65,26 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 63,22 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at