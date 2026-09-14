14.09.2026 06:31:29

Pharma Foods International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharma Foods International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 105,28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 51,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 14,67 Milliarden JPY, gegenüber 18,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,47 Prozent präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,61 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 65,26 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 63,22 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen