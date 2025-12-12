Pharma Foods International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pharma Foods International hat am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 65,52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pharma Foods International 15,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at