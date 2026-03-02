Pharma Mar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pharma Mar hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Pharma Mar im vergangenen Quartal 90,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pharma Mar 48,4 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Pharma Mar einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 221,39 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 174,85 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,14 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 216,96 Millionen EUR beziffert.

